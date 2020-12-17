بيرلو: فرصة موراتا؟ شيء لا يمكننا تحمله وجعلتني غاضبا للغاية

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

قال أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي إنه شعر بالغضب من الفرصة التي أهدرها ألفارو موراتا أمام أتالانتا.

موراتا أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثانية عشر بعدما استغل تمريرة من كريستيانو رونالدو وسقوط الحارس ليسدد بالكعب والمرمى خالٍ خارج الشباك.

وفقد يوفنتوس نقطتين بالتعادل على ملعبه مع نيراتزوري بيرجامو في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1. (طالع التفاصيل)

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وقال بيرلو عقب نهاية اللقاء: "علينا الفوز بتلك اللقاءات والتي نحتاج فيها أن نخطو للأمام، على العكس نرتكب أخطاءً التي تجعلنا لا نفوز باللقاءات، علينا أن نخوض تلك المباريات بشراسة وتركيز".

وعن إهدار رونالدو لركلة جزاء: "الأمر سيئ لأنه كان ليساهم في التفوق لكن تلك الأشياء تحدث".

وكشف المدرب الإيطالي ردة فعله على إهدار موراتا، قائلا: "جعلتني غاضبا للغاية، إنه شيء لا يمكننا تحمله، هذه الفرص يمكن أن توجه المباراة بطريقة معينة".

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وأتم "يجب على المرء أن يكون لديه الوضوح لاتخاذ القرار الصحيح وهو لم يفعل ذلك، بصرف النظر عن أنه قدم مباراة رائعة، أحيانا لا تسجل الأهداف".

تعادل سادس للسيدة العجوز في أول 12 جولة وهو ما يتحقق لأول مرة منذ موسم 1984-85، وحينها أنهى يوفنتوس الموسم سادسا.

وتعادل سادس أيضا بين يوفنتوس وأتالانتا في آخر 11 مباراة منذ 2017، إذ فاز يوفنتوس في 4 وأتالانتا في 1 بجميع المسابقات.

جيانبيرو جاسبريني مدرب أتالانتا الحالي منذ توليه المهمة تعادل أيضا أمام يوفنتوس في 6 مباريات من أصل 8 مباريات مع كافة الفرق التي تولى تدريبها.

نتيجة ارتقى بها يوفنتوس مؤقتا للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما ارتقى أتالانتا للمركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد تعادله الثالث في آخر 5 مباريات.

أندريا بيرلو يوفنتوس الدوري الإيطالي ألفارو موراتا
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