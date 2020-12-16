رونالدو وموراتا يُهدران وأتالانتا يحصد نقطة في مباراة التعادل السادس

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يهدر ركلة جزاء أمام أتالانتا

فرض أتالانتا التعادل على يوفنتوس في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

تعادل سادس للسيدة العجوز في أول 12 جولة وهو ما يتحقق لأول مرة منذ موسم 1984-85، وحينها أنهى يوفنتوس الموسم سادسا.

وتعادل سادس أيضا بين يوفنتوس وأتالانتا في آخر 11 مباراة منذ 2017، إذ فاز يوفنتوس في 4 وأتالانتا في 1 بجميع المسابقات.

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جيانبيرو جاسبريني مدرب أتالانتا الحالي منذ توليه المهمة تعادل أيضا أمام يوفنتوس في 6 مباريات من أصل 8 مباريات مع كافة الفرق التي تولى تدريبها.

نتيجة ارتقى بها يوفنتوس مؤقتا للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما ارتقى أتالانتا للمركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد تعادله الثالث في آخر 5 مباريات.

أندريا بيرلو خاض المباراة بثنائية هجومية مكونة من كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا، في مقابل ثنائية دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي لنيراتزوري بيرجامو.

موراتا أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثانية عشر بعدما استغل تمريرة من كريستيانو رونالدو وسقوط الحارس ليسدد بالكعب والمرمى خالٍ خارج الشباك.

البرازيلي أرتور تعرض لإصابة في الدقيقة 24 لم يستطع بعدها استكمال المباراة ليخرج ويعوضه الفرنسي أدريان رابيو.

الأوروجوياني رودريجو بنتانكور بعد 5 دقائق صنع هدف السيدة العجوز لفيديريكو كييزا الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء هزت الشباك.

وفي الدقيقة 57 عدّل السويسري ريمو فرولير النتيجة بتسديدة لا تصد ولا ترد بعد ضغط قوي على البديل رابيو من خارج منطقة الجزاء.

كريستيانو رونالدو رفض الانفراد بصدارة ترتيب هدافي الدوري، بعدما أهدر ركلة جزاء تحصّل عليها كييزا، البرتغالي سدد كرة تصدى لها بيرلويجي جوليني بسهولة.

ليتوقف رصيده عند 10 أهداف متساويا مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، ويفشل يوفنتوس في الاقتراب أكثر من الروسونيري.

يوفنتوس أتالانتا الدوري الإيطالي
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