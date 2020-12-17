قائد ليفربول: مباراة توتنام كانت الأفضل لنا هذا الموسم

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه قدم أفضل مبارياته هذا الموسم ضد توتنام.

وفاز ليفربول على توتنام 2-1 بفضل هدف قاتل لروبرتو فيرمينو في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أود أن أقول إنه كان أحد أفضل عروضنا هذا الموسم".

وأضاف "لعبنا جيدا بالكرة وبدون كرة، نفذنا الضغط بطريقة جيدة حقًا. أنا في قمة سعادتي".

وعن الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي وتجاوز توتنام، أوضح "نريد فقط التركيز على أنفسنا، وأنا أعلم أننا نستمر في قول هذا وقد يكون الأمر مملًا ولكننا نفعل ذلك، ونركز على أنفسنا فقط".

وأكمل "قد تتسبب نتيجة المباراة في القليل من الإحباط لتوتنام لأننا حصلنا على النقاط الـ3 ولكن الأمر يتعلق بنا وماذا نفعل".

ثنائية ليفربول سجلها النجم المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، بينما سجل سون هيونج مين هدف توتنام الوحيد.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، انفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام الوصيف.

وتابع "نحن سعداء بالنقاط الثلاث ويجب أن ينصب تركيزنا الآن على اللقاء القادم ضد كريستال بالاس وهو فريق جيد للغاية".

وأتم "لقد حققوا بعض النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة، لذا سيكون ذلك اختبارًا صعبًا بالنسبة لنا".

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس في الجولة 14 يوم السبت المقبل.