سلبية مسحة 14 لاعبا في منتخب الشباب واستمرار إيجابية المصابين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار إيجايبة المصابين بفيروس كورونا وسلبية مسحة 14 لاعبا من منتخب الشباب.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجريت استعدادا لمواجهة تونس، استمرار إيجايبة 14 حالة وسلبية 14 آخرين، حسبما جاء في البيان.

وأضاف "بالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا".

وأتم البيان "يصل صباح اليوم احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي استاد رادس".

🔴 سلبية مسحة 14 من لاعبي منتخب الشباب واستمرار ايجابية المصابين . ⬇️ ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس غدا والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين. وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، . pic.twitter.com/9iu0CIgwAF — EFA.eg (@EFA) December 17, 2020

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويحتاج منتخب مصر لإكمال قائمة تضم 15 لاعبا (11 لاعبا + 4 بدلاء بينهم حارس مرمى) لاستكمال غمار البطولة، بعدما اعتبر منسحبا من مواجهة ليبيا الافتتاحية بعد إصابة 17 لاعبا منه بفيروس كورونا، وكذلك إصابة المدرب ربيع ياسين.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.

ماذا حدث؟

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة. في حين أن الأقرب حاليا هو انسحابه من المباراة لعدم اكتمال الصفوف، وبعد عودته سيكون انسحابه من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان ربيع ياسين قد ناشد السلطات المعنية والجهات الحكومية، إرسال طائرة خاصة إلى تونس لاصطحاب المنتخب وإعادته إلى مصر بعد تفشي الوباء بين صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)