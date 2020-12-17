كلوب: قدمنا مباراة استثنائية أمام توتنام ونستحق الفوز

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه قدم مباراة استثنائية ضد توتنام واستحق الفوز بالنقاط الـ3 في قمة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على توتنام 2-1 بفضل هدف قاتل لروبرتو فيرمينو في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا مباراة استثنائية للغاية، كانت مباراة قمة، نستحق النقاط الـ3 ضد فريق كبير من الناحية التنظيمية".

وأضاف "من الصعب جدا اللعب ضد توتنام مع تهديدات الهجمات المرتدة التي يجيدها هذا الفريق، لذا، أحببت المباراة كثيرًا".

وواصل "لم تكن كل هجماتنا تنتهي بفرص خطيرة لأنهم كانوا متمركزين في أعماق منطقة الجزاء ويدافعون عن كل الكرات العالية، لذلك كنا بحاجة إلى أن نكون مبدعين".

وشدد "ضغط المباريات صعب بالنسبة لنا جميعًا، ولكن رغم ذلك، فإن تقديم أداء كهذا على أرض الملعب هو أمر مميز للغاية، لا يوجد شعور أفضل من الفوز بهذا الشكل".

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، انفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن توتنام الوصيف.

وأتم "نعم الفوز يمنحنا الثقة، لكن خلال 60 ساعة سنلعب مرة أخرى. لذلك يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كريستال بالاس ونحاول بكل ما لدينا قوة".

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس في الجولة 14 يوم السبت المقبل.