مورينيو: كنا الأقرب للفوز على ليفربول والنتيجة غير عادلة

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه كان أقرب للفوز على ليفربول رغم الخسارة.

وخسر توتنام أمام ليفربول في الوقت القاتل بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كنا أقرب للفوز على ليفربول من التعادل والنتيجة النهائية غير عادلة".

وأضاف "أهدرنا الكثير من الفرص والسيطرة كانت لنا".

واستمر في تصريحاته "ربما هي نتيجة سيئة عندما نتحدث عن الأداء في المباراة".

وأتم تصريحاته "أداء الفريق كان رائعا وبكل تأكيد هناك بعض الأخطاء يجب أن نصححها، ولكن النتيجة النهائية غير عادلة".