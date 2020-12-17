مورينيو: كنا الأقرب للفوز على ليفربول والنتيجة غير عادلة

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

هدف فيرمينو في توتنام

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه كان أقرب للفوز على ليفربول رغم الخسارة.

وخسر توتنام أمام ليفربول في الوقت القاتل بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كنا أقرب للفوز على ليفربول من التعادل والنتيجة النهائية غير عادلة".

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وأضاف "أهدرنا الكثير من الفرص والسيطرة كانت لنا".

واستمر في تصريحاته "ربما هي نتيجة سيئة عندما نتحدث عن الأداء في المباراة".

وأتم تصريحاته "أداء الفريق كان رائعا وبكل تأكيد هناك بعض الأخطاء يجب أن نصححها، ولكن النتيجة النهائية غير عادلة".

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