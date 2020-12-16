رأسية فيرمينو تلون قمة إنجلترا بالأحمر.. ليفربول يقتل توتنام في الـ90

رأسية قاتلة في الثواني الأخيرة من روبيرتو فيرمينو منحت ليفربول فوزا قاتلا أمام توتنام، ليستعد الفريق الأحمر صدارة الدوري الإنجليزي من يد فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وفاز ليفربول على توتنام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

ثنائية ليفربول سجلها النجم المصري محمد صلاح وفيرمينو، بينما سجل سون هيونج مين هدف توتنام الوحيد.

ليستعيد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي من يد توتنام بعدما وصل للنقطة رقم 28.

بفارق 3 نقاط فقط عن توتنام صاحب المركز الثاني.

وصف المباراة

سيطر ليفربول على مجريات اللعب من البداية وهدد فيرمينو مرمى لوريس في الدقيقة 10 بضربة رأسية لكن الحارس الفرنسي أمسك بالكرة.

وأسفرت سيطرت ليفربول على اللعب عن الهدف الأول في الدقيقة 26 بقدم النجم المصري محمد صلاح الذي سدد كرة اصطدمت في المدافع توبي ألديرفيرليد وذهبت إلى شباك لوريس.

لكن توتنام رد سريعا بهدف التعادل عن طريق النجم الكوري سون في الدقيقة 33 من انفراد بالمرمى ثم وضع الكرة على يمين الحارس أليسون.

واشتعلت المباراة أكثر في الشوط الثاني من الجانبين، وكاد هاري كين أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 50 بعدما قطع كرة من الحارس أليسون وحاول وضعها من فوقه لكنها خرجت بعيدا.

واستمرت خطورة توتنام على مرمى ليفربول وانفرد الهولندي بيرجوين بالحارس أليسون لكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم وأبعدها الدفاع إلى ركنية.

ونفذ سون الركنية على رأس هاري كين الذي وضع كرة مرت جوار المرمى في فرصة مؤكدة أخرى للتسجيل لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

ومرة أخرى هرب هاري كين من دفاع ليفربول وسدد كرة خطيرة مرت جوار مرمى أليسون في الدقيقة 80.

ورد ساديو ماني بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة في فرصة كاد يسجل منها هدف ثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 90 جاءت الضربة القاتلة من فيرمينو برأسية قوية من ركلة ركنية نفذها الظهير الأيسر روبرتسون لتذهب الكرة نحو شباك الفريق اللندني ويشاهدها لوريس دون أن يقدر على التصدي لها.

ليمنح فيرمينو ليفربول فوزا هاما وقاتلا على فريق جوزيه مورينيو، يستعيد به صدارة الدوري الإنجليزي.