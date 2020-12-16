أرتيتا يهرب من سيناريو أرسنال المعتاد بنقطة أمام ساوثامبتون

فشل أرسنال من جديد في تحقيق الانتصار في الدوري الإنجليزي، ليهرب بنقطة أمام ساوثامبتون.

أرسنال تعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد مشاركة محمد النني في اللقاء بالكامل.

ولم يعرف أرسنال طعم الانتصار في الدوري في آخر 6 مباريات على التوالي، وخسر 4 مرات.

وهرب أرسنال من فخ الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري، رغم تقدم ساوثامبتون أولا في النتيجة عن طريق ثيو والكوت في الدقيقة 18 بعد خطأ متكرر من وسط ملعب أرسنال ودفاع الأخير.

والكوت انفرد بالمرمى ووضع "لوب" في شباك لينو وكتب تقدم ساوثامبتون.

محاولات أرسنال لم تظهر إلا قليلا جدا في الشوط الأول، والأمور تغيرت قليلا في الشوط الثاني بفضل بوكايو ساكا.

ساكا انطلق وتوغل مخترقا دفاع ساوثامبتون قبل أن يمرر لـ إدوارد نيكيتاه الذي بدوره وضع أوباميانج أمام المرمى والأخير سجل في الدقيقة 52.

هدف أوباميانج هو الأول له في الدوري الإنجليزي على ملعب أرسنال هذا الموسم، وسبق له التسجيل في مرماه الجولة الماضية أمام بيرنلي.

التعادل أعطى أرسنال مفعولا ليضغط ويهدد مرمى ساوثامبتون، ولكن السيناريو المعتاد حدث في الدقيقة 62 عندما خرج المدافع البرازيلي جابريل مطرودا من اللقاء بعد حصوله على إنذارين في 5 دقائق.

طرد جديد لـ أرسنال هو الثالث في آخر 5 مباريات لـ الفريق، والسابع في الدوري الإنجليزي منذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتا مسؤولية تدريب الفريق.

وضغط ساوثامبتون بقوة بعد الطرد وهدد مرمى لينو في أكثر من 3 مناسبات، مع اكتفاء أرسنال بالدفاع.

رغم اكتفاء أرسنال بالدفاع كاد أن يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة من رأسية هولدينج بعد ركلة حرة مباشرة، ولكن العارضة قالت لا.

ووصل أرسنال للنقطة 14 في المركز الـ 15 مواصلا نتائجه الكارثية، بينما وصل ساوثامبتون للنقطة 24 في المركز الثالث مؤقتا.