كاف يعلن الأطقم التحكيمية لأندية المصرية في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة حكام مباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويخوض الأهلي والزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفدرالية.

وسيدير الغاني دانيال ني لاريا مباراة الذهاب بين سونيديب النيجري والأهلي حامل اللقب في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال.

ولم يُدر لاريا للأهلي أي مباراة من قبل بل سبق له إدارة مباراتين للزمالك، فاز الأبيض في واحدة أمام جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-0 وتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 1-1 في دور المجموعات للكونفدرالية موسم 2018-2019.

وسيقود يانيك مالالا كابانجا مواجهة جازيل التشادي والزمالك.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع الفريق التشادي على خوض المباراتين في القاهرة، وحسبما علم FilGoal.com فأن المباراة ستقام على ملعب الكلية الحربية (طالع التفاصيل)

وسيدير الليبي عبد الرازق أحمد مواجهة الذهاب بين المقاولون العرب والنجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وأخيرا سيقود المغربي رضوان جيد مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز والذي سيقام في إسكندرية.

وأدار المغربي 9 مباريات للأندية المصرية فازت خلالها في 4 وتعادل في 3 وخسر 2.

وبالنسبة لبيراميدز قاد المغربي مواجهة إنبي والتي انتهت بالتعادل 1-1 موسم 2018-2019.

أما تحكيميا على المستوى المصري سيدير إبراهيم نور الدين مواجهة اتحاد المنستيري التونسي وأهلي طرابلس الليبي ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال مساعدين ومحمد معروف كحكم رابع.