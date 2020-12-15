الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بحصوله على الموافقة الأمنية لمواجهة جازيل في الكلية الحربية

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

خاطب الزمالك اتحاد الكرة، بحصوله على الموافقة الأمنية لمواجهة جازيل التشادي، في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، على استاد الكلية الحربية.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك حصلت على الموافقة الأمنية، وخاطبت بها اتحاد الكرة، تمهيدا للعب المباراتين المقامتين في مصر بناء على طلب الطرف التشادي.

وتقام مباراة الذهاب بين جازيل والزمالك يوم 23 ديسمبر، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 6 يناير 2021.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك نجح في الاتفاق مع النادي التشادي على خوض المباراتين في مصر، مع تحمل النادي الأبيض تكاليف إقامة فريق جازيل في مصر طوال هذه الفترة.

ويسعى الزمالك للظفر ببطولته السادسة لحساب دوري الأبطال، بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر أمام الأهلي 2-1.

جازيل التشادي الزمالك في إفريقيا
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