الدماطي يرأس بعثة الأهلي إلى النيجر.. والفريق يسافر بطائرة خاصة

يرأس محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق إلى النيجر.

ويواجه الأهلي سونيديب النيجري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، في بداية حملته للحفاظ عن لقبه.

ويسافر الفريق إلى النيجر بطائرة خاصة.

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، ضد سونيديب النيجري، يوم 23 ديسمبر الجاري.

ويقام لقاء الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير.

الفريق النيجري تأهل لدور الـ 32 بعد تعادله سلبيا في الصومال ضد نادي مقديشيو.

وتأهل بطل النيجر، بعد أن فاز ذهابا على ملعبه 2-0.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز بنسخة 2020 على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.