اتحاد الكرة لـ في الجول: نتيجة مسحة اليوم تحدد استمرار منتخب الشباب في تونس من عدمه

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن منتخب الشباب أجرى مسحة جديدة اليوم الثلاثاء، ستحدد استمراره في تونس للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمرحلة السنية في موريتانيا العام المقبل.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "أجريت مسحة جديدة للمنتخب اليوم، وستحدد استمراره في تونس أو بقائه".

وأضاف "لو استمرت النتيجة كما هي بإصابة عدد كبير من اللاعبين يمنع المنتخب من استكمال القائمة ستعود البعثة على الطائرة الخاصة صباح الأربعاء".

وشدد "أما لو جاءت نتيجة المسحة بشفاء عدد من اللاعبين، سيتم إرسال اثنين لاعبين لإكمال القائمة على نفس الطائرة الخاصة ويستكمل المنتخب مبارياته، وهذا ما نأمله، ولدينا أمل أن يفوز المنتخب بالثلاث مباريات المتبقية ويتأهل لكأس أمم إفريقيا".

ويحتاج منتخب مصر لإكمال قائمة تضم 15 لاعبا (11 لاعبا + 4 بدلاء بينهم حارس مرمى) لاستكمال غمار البطولة، بعدما اعتبر منسحبا من مواجهة ليبيا الافتتاحية بعد إصابة 17 لاعبا منه بفيروس كورونا، وكذلك إصابة المدرب ربيع ياسين.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر تونس يوم الجمعة، والجزائر يوم 24، والمغرب يوم 27، بعدما انتهت مواجهته ضد ليبيا اليوم بفوز اعتباري لليبيا 2-0.

ويتأهل المنتخبين المتصدرين لدوري الدور الواحد، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المؤهلة بدورها لكأس العالم.

وقررت وزارة الرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الأربعاء. (طالع التفاصيل)