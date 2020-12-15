مورينيو: غيابات ليفربول؟ يمكنني أن أكشف لك عن 10 لاعبين مصابين في توتنام

تعجب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام من القول إن ليفربول يعاني من غيابات كثيرة وذلك قبل مواجهة الفريقين.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن أليسون غير مصاب وأرنولد غير مصاب وفابينيو غير مصاب وروبريستون غير مصاب وصلاح غير مصاب وفيرمينو غير مصاب وماني غير مصاب. ولكن فان دايك مصاب وهو لاعب جيد جدا بالفعل".

وأضاف "اعطني قائمة إصابات ليفربول وقارن تلك القائمة مع أي فريق ستجدهم أفضل".

وأكمل متعجبا "يمكنني أن أعطيك قائمة من 10 لاعبين مصابين في توتنام لتضخيم الأمور، لدينا لاعبان من فريق 16 سنة مصابين وثنائي آخر من فريق 21 سنة وآخر من فريق 23 سنة، وإريك لاميلا وتانجانجا".

وواصل "ولكن هل هوجو لرويس مصاب؟ لا. توبي ألديرفيرليد مصاب؟ لا. إريك داير مصاب؟ لا. ريجيليون مصاب؟ لا. هاري كين مصاب؟ لا. لوكاس مورا مصاب؟ لا. سون مصاب؟ لا. إذا فأين هي الإصابات".

وأتم مورينيو تصريحاته "الإصابات طبيعية في أي فريق، لدينا لاميلا مصاب وجيمس ميلنر في ليفربول وكل ناد يعاني من الإصابات بين الحين والآخر، ولكن ليفربول لا يعاني من إصابة كبيرة إلا فان دايك فقط".

اقرأ أيضا: مورينيو: كلوب يتولى تدريب ليفربول منذ 1894 يوما أما أنا أكملت 390 يوما مع توتنام

ويستعد توتنام لمواجهة ليفربول غدا الأربعاء، في قمة الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ13 للمسابقة.

وفاز مورينيو بجائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر الماضي.

ويتصدر توتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 مناصفة مع ليفربول وبفارق الأهداف فقط لصالح فريق المدرب مورينيو.