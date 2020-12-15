مورينيو: كلوب يتولى تدريب ليفربول منذ 1894 يوما أما أنا أكملت 390 يوما مع توتنام

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 20:47

كتب : عمرو عبد المنعم

كلوب - مورينيو

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن الفضل في المستوى الذي يقدمه فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يرجع إلى اللاعبين.

ويستعد توتنام لمواجهة ليفربول غدا الأربعاء، في قمة الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الـ13 للمسابقة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "إذا لم أكن مخطئا فإن يورجن كلوب يتولى تدريب ليفربول منذ 1894 يوما".

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وأضاف "أما أنا أكملت فقط 390 يوما مع توتنام معظمهم في الحجر الصحي والتواجد في المنزل غير قادر على العمل بسبب فيروس كورونا".

وأكمل "هم اقتربوا من الوصول إلى 2000 يوما مع كلوب وأنا أمضيت 300 يوما تقريبا مع توتنام والفارق واضح تماما".

وأتم تصريحاته "لكي نتمكن من المنافسة بنفس المستوى الذي نقدمه يمكنني فقط منح الفضل إلى اللاعبين وأنا بالفعل سعيد جدا بما يفعلونه".

وفاز مورينيو بجائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر الماضي.

ويتصدر توتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 مناصفة مع ليفربول وبفارق الأهداف فقط لصالح فريق المدرب مورينيو.

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