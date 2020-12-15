آس: بيل قد يعود إلى ريال مدريد في حالة واحدة فقط

يبدو أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعار إلى توتنام، قد يكون له مستقبل في ناديه الإسباني رغم أن رحيله كان الخيار الأبرز والأقرب بعد الخلافات الأخيرة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن عودة جاريث بيل إلى ريال مدريد ستكون مرهونة فقط بمستقبل زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، وفي حالة رحيل الأخيرة سيعود الويلزي صاحب الـ31 عاما إلى فريقه الإسباني ولن يرحل.

ورحل بيل عن ريال مدريد خلال الصيف الماضي معارا إلى توتنهام حتى نهاية الموسم.

وشارك بيل (31 عاما) في 8 مباريات مع توتنام وسجل هدفين منذ عودته للفريق معارا من ريال مدريد.

ولعب بيل في ساوثامبتون ثم توتنام قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليصبح آنذاك أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وتوج بيل بـ15 لقبا مع ريال مدريد.

وكانت آخر المرات التي شهدت جدلا بين زيدان وبيل، خلال شهر سبتمبر الماضي حينما قال بيل إن زيدان عامله بشكل غير جيد ورد زيدان بأنه لا يرغب في التعليق عليه. (طالع التفاصيل)