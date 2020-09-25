مؤتمر زيدان: لا أريد التحدث عن برشلونة أو الرد على جاريث بيل.. وموقف هازارد

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 15:19

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحديث عن الأزمة التي يعيشها غريمه التقليدي برشلونة أو الرد على تصريحات لاعب الفريق السابق جاريث بيل متهما إياه بمعاملته بشكل غير جيد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "لن أجيب على جاريث بيل، أتمنى له الأفضل وهذا هو كل شيء لدي".

وعن الأزمة التي يعيشها برشلونة قال: "لا أعلم ماذا يحدث في الداخل، كل أندية لها شأن داخلي".

أخبار متعلقة
رغم إصابة 16 لاعبا بـ كورونا.. الاتحاد البرازيلي يرفض تأجيل مباراة فلامنجو وبالميراس مؤتمر سولشاير: دي بيك وبرونو وبوجبا يستطيعون اللعب سويا.. ووظيفتي لا تشمل جعل اللاعبين سعداء هداف ميلان الشاب: أردت فقط أن أصرخ عندما سكنت الكرة الشباك

واستدرك "لكن برشلونة سيقاتل على كل شيء ولا شك لدي في ذلك الأمر".

وبسؤاله عن موقف إدين هازارد من مواجهة ريال بيتيس قال زيدان: "لا يشعر بأي انزعاج وعليه أن يعود ببطء لأنه لم يتدرب معنا كثيرا ونريده أن يعود في أتم الجاهزية".

وأضاف "قد يتم استدعائه للقائمة رفقة إيسكو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وسنرى ما يحدث".

وعن الصفقات قال: "أثق بفريقي وهو الأفضل، لا أريد أي شيء ولن أطلب أي شيء ولكن أي أمر يمكن أن يحدث حتى الرابع من أكتوبر موعد غلق الانتقالات".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال بيتيس غدا السبت في ثالث جولات الدوري الإسباني وأولى مباريات اللوس بلانكوس في الموسم الجديد.

زيدان ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الفيديو يقتل الفرحة العارمة.. الحرس والطلائع يتعادلان 31 ثاتيه | الدوري المصري
الأهلي: نحدد موقف فايلر النهائي يوم الخميس المقبل 11 دقيقة | مصر
رسميا - أتليتكو يضم سواريز بعد اجتيازه الفحص الطبي 21 دقيقة | ميركاتو
تنس – تحقق الإنجاز.. ميار شريف إلى الدور الرئيسي من رولان جاروس 21 دقيقة | رياضات أخرى
بيل: لست نادما على وقتي في ريال مدريد 27 دقيقة | أوروبا
ريكاردو: أمل بقاء الإسماعيلي في الدوري قائم.. هذه المشكلة نعمل على حلها 34 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون يغيب عن ليفربول أمام أرسنال 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر لامبارد: ميندي لن يشارك ضد وست بروميتش.. وليس لدي إجابة على ذلك السؤال 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك