مؤتمر زيدان: لا أريد التحدث عن برشلونة أو الرد على جاريث بيل.. وموقف هازارد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحديث عن الأزمة التي يعيشها غريمه التقليدي برشلونة أو الرد على تصريحات لاعب الفريق السابق جاريث بيل متهما إياه بمعاملته بشكل غير جيد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "لن أجيب على جاريث بيل، أتمنى له الأفضل وهذا هو كل شيء لدي".

وعن الأزمة التي يعيشها برشلونة قال: "لا أعلم ماذا يحدث في الداخل، كل أندية لها شأن داخلي".

واستدرك "لكن برشلونة سيقاتل على كل شيء ولا شك لدي في ذلك الأمر".

وبسؤاله عن موقف إدين هازارد من مواجهة ريال بيتيس قال زيدان: "لا يشعر بأي انزعاج وعليه أن يعود ببطء لأنه لم يتدرب معنا كثيرا ونريده أن يعود في أتم الجاهزية".

وأضاف "قد يتم استدعائه للقائمة رفقة إيسكو ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وسنرى ما يحدث".

وعن الصفقات قال: "أثق بفريقي وهو الأفضل، لا أريد أي شيء ولن أطلب أي شيء ولكن أي أمر يمكن أن يحدث حتى الرابع من أكتوبر موعد غلق الانتقالات".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال بيتيس غدا السبت في ثالث جولات الدوري الإسباني وأولى مباريات اللوس بلانكوس في الموسم الجديد.