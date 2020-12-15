كاف يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا لعدم اكتمال قائمة مصر

اعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة المواجهة. وذلك وفقا لبيان نشره اتحاد الكرة المصري.

وقال البيان إن قائمة المباراة للمنتخب المصري جاءت دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا خلال العام المقبل.

وكان منتخب الشباب قد توجه إلى ملعب مباراته أمام ليبيا بقائمة ضمت 14 لاعبا فقط.

الجهاز الفني بدون ربيع ياسين مدرب المنتخب والمصاب بفيروس كورونا، جهز قائمة اللاعبين الجاهزين لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، وتم تأجيل المباراة لنصف ساعة لحين اتخاذ القرار النهائي والذي جاء باعتبار مصر منسحبة.

ماذا حدث؟

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة. في حين أن الأقرب حاليا هو انسحابه من المباراة لعدم اكتمال الصفوف، وبعد عودته سيكون انسحابه من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان ربيع ياسين قد ناشد السلطات المعنية والجهات الحكومية، إرسال طائرة خاصة إلى تونس لاصطحاب المنتخب وإعادته إلى مصر بعد تفشي الوباء بين صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)