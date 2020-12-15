وزارة الشباب والرياضة لـ في الجول: طائرة خاصة في طريقها إلى تونس لإعادة منتخب الشباب

قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة إن الوزارة بصدد إرسال طائرة خاصة لإعادة منتخب الشباب من تونس إلى مصر. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فوزي قائلا: "وزارة الشباب والرياضة تقرر إعادة منتخب الشباب من تونس بطائرة خاصة بعد دراسة الوضع جيدا وتم الاتفاق على أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة أبناءنا من اللاعبين والحفاظ عليهم".

وأكمل "تم التواصل مع وزير الرياضة التونسي وشرح الموقف والظروف وشكرهم على كافة التسهيلات التي سيتم تقديمها، كما تم التواصل مع إيهاب فهمي السفير المصري في تونس من أجل اتخاذ كافة الإجراءات".

وأتم "الطائرة ستتحرك إلى تونس حاليا لكي تعيد الفريق إلى مصر، وهي مجهزة بالكامل للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"".

ماذا حدث؟

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة. في حين أن الأقرب حاليا هو انسحابه من المباراة لعدم اكتمال الصفوف، وبعد عودته سيكون انسحابه من البطولة. (طالع التفاصيل)

وكان ربيع ياسين قد ناشد السلطات المعنية والجهات الحكومية، إرسال طائرة خاصة إلى تونس لاصطحاب المنتخب وإعادته إلى مصر بعد تفشي الوباء بين صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)