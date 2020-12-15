اتحاد الكرة: فحوصات ربيع ياسين مطمئنة ولا صحة لأنباء حجزه في المستشفى

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 14:08

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

أجرى ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب فحوصات طبية بأحد المستشفيات في تونس بجانب أشعة على الصدر، وجاءت مطمئنة. وذلك وفقا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة.

وأضح البيان، أن انتقال ربيع ياسين للمستشفى جاء للاطمئنان على صحته، وأثبتت الفحوصات أنه بخير.

وشدد البيان أن نقله للمستشفى ليس كما يتردد بأنه تم حجزه في المستشفى جراء مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي أصيب به خلال تواجده مع المنتخب في تونس.

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ماذا حدث؟

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة. في حين أن الأقرب حاليا هو انسحابه من المباراة لعدم اكتمال الصفوف، وبعد عودته سيكون انسحابه من البطولة.(طالع التفاصيل)

وكان ربيع ياسين قد ناشد السلطات المعنية والجهات الحكومية، إرسال طائرة خاصة إلى تونس لاصطحاب المنتخب وإعادته إلى مصر بعد تفشي الوباء بين صفوف الفريق.(طالع التفاصيل)

منتخب الشباب
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