لجنة ش. إفريقيا الطبية: استحالة مشاركة مصر في البطولة لو لم يكتمل الحد الأدنى

كشف شفيق جراية نائب رئيس اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، أن منتخب مصر للشباب مهدد بعدم المشاركة في البطولة.

منتخب مصر للشباب يعاني من 17 حالة كورونا بين صفوفه، بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين.

وصرّح جراية عبر أون تايم سبورتس 2: "أجرينا المسحات الطبية على كافة المنتخبات قبل 48 ساعة، على أن تظهر النتيجة ساعات قبل المباراة".

"في الرابعة صباح 14 ديسمبر، علمنا بوجود 19 حالة إيجابية في لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى المدير الفني".

"اجتمعت اللجنة الطبية بحضور ممثل الاتحاد الإفريقي وراجعنا اللوائح لنجد أن الحد الأدنى لخوض مباراة هو 11 لاعبا أساسيا و4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى".

"قائمة منتخب مصر يتبقى فيها 13 لاعبا غير مصاب بـ كورونا، وهذا يعني استحالة مشاركته في البطولة، العدد أقل من 15".

"لا نزال في انتظار الرد الكتابي لنتيقن 100% أن المنتخب المصري سيخسر كل مبارياته لعدم تواجد الحد الأدنى من اللاعبين في ورقة المباراة".

"من المستحيل إقامة مباراة مصر وليبيا، ستخسر مصر 0-2".