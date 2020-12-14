قبل بطولة شمال إفريقيا.. إيجابية عينة ربيع ياسين و17 لاعبا في منتخب الشباب

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 13:46

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

ظهرت عينات 17 لاعبا من منتخب الشباب تحت 20 سنة إيجابية بفيروس كورونا، بالإضافة لربيع ياسين مدرب الفريق.

وطلب منتخب الشباب إعادة المسحة مرة أخرى بعدما أثبتت إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، ما يعني استحالة مشاركة المنتخب في البطولة.

ويفترض أن يلتقي منتخب مصر مع ليبيا مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا بتونس.

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وطالبت البعثة تدخل إيهاب فهمي السفير المصري في تونس، لإجراء مسحة تانية في معمل معتمد.

ويستعد منتخب الشاب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

منتخب الشباب ربيع ياسين
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