رايولا: حديثي عن رحيل بوجبا؟ كنت أقصد الانتقالات الصيفية

فسّر مينو رايولا وكيل بول بوجبا، تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى نهاية مغامرة لاعب الوسط الفرنسي مع مانشستر يونايتد.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرّح رايولا خلال حفل توزيع جوائز صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "هم حساسون جدا في إنجلترا عندما أتحدث عن بوجبا، وهذا يؤسفني".

وتابع: "أعتقد أن ما قلته كان واضحا، لقد كنت أقصد فترة الانتقالات الصيفية، فمن الصعب أن يرحل اللاعبون الكبار في يناير".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل".

وكان رايولا قد صرح أن "القصة بين بوجبا ومانشستر يونايتد قد وصلت إلى نهايتها".

قبل أن يخرج بوجبا ليشدد على أنه "سيواصل القتال من أجل مانشستر يونايتد كما فعل دوما".

من جهة أخرى، تحدّث رايولا عن زلاتان إبراهيموفيتش المتألق مع ميلان: "إبراهيموفيتش لا يتعب أبدا، أعتقد أنه يمكن أن يواصل اللعب بسهولة طوال الأعوام الخمس المقبلة، وبعدها سيصير رئيسا لشيء ما حتى يغيّر العالم".

وتابع: "أنا متأسف فقط على العامين الذين قضاهما في الولايات المتحدة".

كما علّق على انتقال ماريو بالوتيلي إلى مونزا": "بيرلسكوني وجالياني يستهدفان الوصول إلى الدوري الممتاز، وعندما يكون بالوتيلي جاهز بدنيا يستطيع صناعة الفارق".