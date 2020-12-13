بوجبا: سأقاتل من أجل يونايتد.. لا تتحدثوا عما لا تعرفونه

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

بول بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أرسنال

شدد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، على التزامه الكامل بالتواجد مع الشياطين الحمر.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان مينو رايولا وكيل بوجبا قد صرّح قبل أيام أن "قصة بوجبا ويونايتد قد انتهت"، مما فتح الباب أمام رحيله الوشيك.

ليخرج بوجبا للحديث لأول مرة عبر حسابه على إنستجرام:

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"لطالما قاتلت وسأقاتل من أجل مانشستر يونايتد وزملائي والجماهير.

الهراء الذي يُقال ليس مهما، فالمستقبل بعيد، واليوم هو ما يهم، وأنا منخرط في الفريق بنسبة 100%، سنكون أقوى دوما معا.

كل شيء تم تسويته بيني والنادي، وهذا أمر لن يتغيّر أبدا.

عندما لا تعرفون ما يحدث في الداخل، فلا تتحدثوا".

بوجبا (27 عاما) عاد إلى مانشستر يونايتد عام 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو، لكنه لم ينجح أبدا في الوصول لقمة مستواه.

وخاض بوجبا 15 مباراة هذا الموسم، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت أن بوجبا هدد وكيله رايولا بفسخ تعاقده معه حال عدم جلبه عروض لرحيله عن مانشستر يونايتد.

بوجبا مانشستر يونايتد في إنجلترا
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