مؤتمر جوارديولا: أدركت مدى عراقة مونشنجلادباخ خلال فترتي في ألمانيا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، على قوة بوروسيا مونشنجلادباخ منافسه في دوري أبطال أوروبا.

وصرّح جوارديولا: "خلال فترتي في ألمانيا، أدركت مدى أهمية وعراقة بوروسيا مونشنجلادباخ، إنه نادٍ أحترم جودته وكرته الجميلة، خصوصا بعد العبور من مجموعة تضم شاختار وإنتر ميلان وريال مدريد، مع تقديم مباراتين مذهلتين أمام شاختار".

وأضاف: "آمل أن نصل لمواجهتهم في فبراير في أحسن وضع ممكن، شاهدت ملخصات مبارياتهم، وسنبدأ التجهيز لهذه المواجهة من الآن".

كما تأسف جوارديولا على وفاة جيرار هولييه: "إنه نبأ حزين، بالنيابة عن مانشستر سيتي أتوجّه بالتعازي الحارة إلى عائلته. لكن كان شخصا ودودا للغاية، قابلته في الاتحاد الأوروبي وعندما واجهنا ليون أثناء لعبي في برشلونة. إنه نبأ حزين لكل عالم كرة القدم".

وأوضح جوارديولا استحالة التخطيط للمدى البعيد: "لا أعرف ما سيحدث غدا من الأساس أمام وست بروميتش ألبيون، وبالتالي لا أستطيع التفكير فيما سيحدث بعد 3 أو 4 أشهر أو الموسم المقبل، كلها مجرد توقعات".

وكشف عن موقف سيرخيو أجويرو وبقية المصابين: "أجويرو تدرّب اليوم، بينما لم يستطع التدرب في آخر يومين أو 3 أيام، سنقرر إمكانية مشاركته غدا".

وأضاف: "إيريك جارسيا وزينتشينكو ليسا جاهزين حتى الآن، لكن بقية اللاعبين بخير".

ومع خوض مباريات محلية منتصف الأسبوع الفترة المقبلة، يرى جوارديولا أن ذلك تكافؤ فرص للجميع: "حتى هذه اللحظة من الموسم كانت الأندية الإنجليزية المشاركة في أوروبا تلعب في ظروف مختلفة، لكن بدءا من الآن ستلعب كل الفرق نفس عدد المباريات حتى فبراير".

وأكمل: "نتقبّل اللعب أكثر لأن هذا يعني أننا مستمرين في أوروبا، أنا معتاد على خوض عدد أكبر من المباريات مع فترة تعافي أقل".

وأتم: "ستونز يؤدي بشكل جيد ولهذا يشارك، لكن أمامنا العديد من المباريات وكل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين وألا يشتكوا كثيرا".

ويستقبل مانشستر سيتي نظيره وست بروميتش ألبيون غدا الثلاثاء في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.