وفاة جيرارد هولييه مدرب فرنسا وليفربول وليون السابق

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

جيرارد هولييه

توفي جيرارد هولييه مدرب منتخب فرنسا وليفربول وليون السابق عن عمر يناهز الـ73، بعد أيام قليلة من الخضوع لجراحة.

وكان هولييه قد عاد إلى منزله بعد الخضوع لجراحة في مستشفى باريس في الشريان الأبهر أو الأورطي.

وكانت آخر كلمات هولييه خلال الأسبوع الماضي قبل أن توافيه المنية: "أمر بوقت صعب، لكنني سأكون بخير".

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وعانى هولييه لأول مرة من مشاكل مع الشريان الأبهر في أكتوبر 2001، وتم إنقاذه في ذلك الوقت واستمر في عالم التدريب إلى أن منعه الأطباء من التدريب قط بعد تجربة قصيرة مع أستون فيلا في الفترة من 2010-2011.

هولييه يمتلك مسيرة حافلة كمدرب لليفربول، إذ توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة والدوري الأوروبي مرة والسوبر الأوروبي مرة.

كما قاد المدرب الفرنسي ليون للفوز بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر مثلهما.

واختير هولييه كمدرب لفريق العام في يويفا عام 2001، كما اختير كأفضل مدرب في أوروبا لنفس العام وأفضل مدرب في العالم طبقا لمجلة ورلد سوكر، كما اختير مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات. واختير مدرب العام في فرنسا عام 2007.

وحصل هولييه على وسام جوقة الشرف الفرنسية أو وسام جوقة الشرف الوطني، وهو وسام فرنسي أنشأه نابليون بونابرت القنصل الأول لفرنسا في 1802، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا. وحصل على الرتبة الأولى، فارس.

في فرنسا في إنجلترا
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