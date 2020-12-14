وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب الشباب في تونس

تواصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع بعثة منتخب الشباب المتواجدة حاليا فى تونس للاطمئنان عليها.

وذلك بعد تأكد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بواقع 17 لاعبا والمدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وجميع اللاعبين، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجميع بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

كما تواصل الوزير مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس، لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى التطرق للمباحثات الخاصة بتأجيل مباريات المنتخب.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن إجراء مسحة جديدة مساء اليوم الإثنين لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها. (طالع التفاصيل)

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة، سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.