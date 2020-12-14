وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب الشباب في تونس

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 18:43

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تواصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع بعثة منتخب الشباب المتواجدة حاليا فى تونس للاطمئنان عليها.

وذلك بعد تأكد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بواقع 17 لاعبا والمدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، قبل مباراة المنتخب المقرر لها غدا أمام ليبيا في افتتاح التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المزمع إقامتها بموريتانيا.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وجميع اللاعبين، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجميع بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

أخبار متعلقة
قبل اتخاذ القرار النهائي.. اتحاد الكرة يعلن خضوع بعثة منتخب الشباب لمسحة ثانية قبل بطولة شمال إفريقيا.. إيجابية عينة ربيع ياسين و17 لاعبا في منتخب الشباب الزمالك يهزم فريق الشباب بخماسية وديا

كما تواصل الوزير مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدي تونس، لبحث عودة الفريق إلى القاهرة أو استكماله للمهمة وهو ما سوف يتحدد خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى التطرق للمباحثات الخاصة بتأجيل مباريات المنتخب.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن إجراء مسحة جديدة مساء اليوم الإثنين لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها. (طالع التفاصيل)

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة، سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.

منتخب الشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
إسلام جمال لـ في الجول: تعرضت للإصابة بفيروس كورونا دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – سموحة (0) - (0) غزل المحلة.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | الدوري المصري
فرانس فوتبول تعلن عن تشكيل أعظم 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم 18 دقيقة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: أدركت مدى عراقة مونشنجلادباخ خلال فترتي في ألمانيا 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيدفيد: يوفنتوس يجب أن يحذر من صعوبة مواجهة بورتو والتعلم من درس ليون 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قاسم: تأكدنا من جاهزية أوباما وروقة والسعيد.. وسنكرر التجارب الودية 37 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - مشاركة أوناجم وشيكابالا 38 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إبراهيموفيتش يعود إلى التدريبات 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو
قد ينال إعجابك