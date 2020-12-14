قبل اتخاذ القرار النهائي.. اتحاد الكرة يعلن خضوع بعثة منتخب الشباب لمسحة ثانية

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

أعلن اتحاد الكرة خضوع بعثة منتخب الشباب لمسحة جديدة قبل اتخاذ القرار النهائي والأنسب لحالة البعثة الصحية.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن إجراء مسحة جديدة مساء اليوم الإثنين لجميع أفراد البعثة البالغ عددهم ٣٧ فردا من خلال معمل معتمد خلاف المعمل الذي أجريت بواسطته المسحة الأولى، وذلك للتأكد من نتائجها.

وفي ضوء ما ستسفر عنه نتيجة المسحة الجديدة، سيتم اتخاذ القرار الأنسب لسلامة أعضاء البعثة المصرية.

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كانت نتائج المسحات الأولى قد أسفرت عن إيجابية مسحات 17 لاعبا في صفوف منتخب مصر، بالإضافة لعينة ربيع ياسين مدرب الفريق.

ويستعد منتخب الشباب لمواجهة ليبيا مساء غد الإثنين، في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا بتونس، والمؤهلة لأمم إفريقيا للشباب بموريتانيا 2021.

بطولة شمال إفريقيا منتخب الشباب ربيع ياسين
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