إيفرا: إذا كان صلاح يرى بأن دفعة لاعب فولام تستحق مخالفة فهو يلعب في الدوري الخطأ

يرى باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد بأن شكوى محمد صلاح من الدفعة التي تلقاها خلال مباراة فولام، تعكس بأن الدوري الإنجليزي ليس مناسبا له.

قال إيفرا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "بصراحة، إذا اشتكى صلاح من هذه الدفعة، فأعتقد أنه يلعب في الدوري الخطأ لأنها دفعة ضعيفة".

وطالب لاعبو ليفربول بإلغاء هدف فولام بسبب دفعة في ظهر الدولي المصري أثناء بناء الهجمة التي اهتزت في نهايتها شباك أليسون بيكر.

إيفرا أضاف "مهاجم فولام أنهى الكرة بشكل رائع أمام المرمى. أليسون لم يكن ليفعل معها أي شيء رغم كونه حارس متميز بطبيعة الحال".

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام. (طالع التفاصيل)

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام بهدف لكل فريق على ملعب "كرافين كوتيج"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.