إيفرا: إذا كان صلاح يرى بأن دفعة لاعب فولام تستحق مخالفة فهو يلعب في الدوري الخطأ

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 12:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في فولام

يرى باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد بأن شكوى محمد صلاح من الدفعة التي تلقاها خلال مباراة فولام، تعكس بأن الدوري الإنجليزي ليس مناسبا له.

قال إيفرا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "بصراحة، إذا اشتكى صلاح من هذه الدفعة، فأعتقد أنه يلعب في الدوري الخطأ لأنها دفعة ضعيفة".

وطالب لاعبو ليفربول بإلغاء هدف فولام بسبب دفعة في ظهر الدولي المصري أثناء بناء الهجمة التي اهتزت في نهايتها شباك أليسون بيكر.

أخبار متعلقة
في جولة التعادلات.. ليفربول يهدر نقطتين أمام فولام وصلاح يواصل التسجيل كلوب يتحدث عن تميز فابينيو في دفاع ليفربول وتأثير غياب فان دايك مدافع ليفربول: قادرون على عبور أي فريق في دوري الأبطال كلوب: ترينت سيصبح قائد ليفربول في المستقبل

إيفرا أضاف "مهاجم فولام أنهى الكرة بشكل رائع أمام المرمى. أليسون لم يكن ليفعل معها أي شيء رغم كونه حارس متميز بطبيعة الحال".

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام. (طالع التفاصيل)

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام بهدف لكل فريق على ملعب "كرافين كوتيج"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.

محمد صلاح في إنجلترا ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الفحوصات الأولية تشير إلى عدم إصابة نيمار بأي كسور 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بلقاء توتنام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل بطولة شمال إفريقيا.. إيجابية عينة ربيع ياسين و17 لاعبا في منتخب الشباب 25 دقيقة | منتخب مصر
بابو جوميز: حينما أرحل سأخبر الجماهير بكل شيء ساعة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. وموسيماني يٌحفز محمد شريف ساعة | الدوري المصري
بيرلو للاعبيه: يجب أن نستمر على هذا المستوى ساعة | الدوري الإيطالي
تايمز: ليفربول يسعى لتجديد عقد فابينيو ساعة | الدوري الإنجليزي
غزل المحلة يكشف عبر في الجول افتقاد مدربه أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك