في جولة التعادلات.. ليفربول يهدر نقطتين أمام فولام وصلاح يواصل التسجيل

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام.

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام بهدف لكل فريق على ملعب "كرافين كوتيج"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.















التشكيل

بدأ محمد صلاح كأساسي مع ليفربول في الهجوم بجانب روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، فيما عاد أليسون بيكر لحراسة المرمى.

في المقابل، بدأ إيفان كافاليرو كمهاجم صريح في تشكيل فولام.

وصف المباراة

فولام كان البادئ بالضغط وتشكيل الخطورة. إيفان كافاليرو انطلق في الدقيقة الرابعة بالكرة خلف مدافعي ليفربول وانفرد بالمرمى ثم سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أليسون تصدى لها بثبات.

روبيرتو فيرمينو رد في الدقيقة السادسة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بقدم أحد المدافعين ثم أمسك بها الحارس أريولا بسهولة.

ليفربول غائب

وكاد فولام يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ16 بعد عرقلة من فابينيو على قدم كافاليرو. حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو ثم قرر عدم احتساب الركلة.

واستمر فولام في الضغط، وسدد أديمولا كرة قوية في الدقيقة الـ24 لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وما تصدى له أليسون، فشل فيه في الدقيقة الـ25. أصحاب الأرض أدركوا التقدم في الدقيقة الـ25 بعد تمريرة من أديمولا لوكمان إلى بوبي رييد الذي انفرد وسدد في مرمى أليسون.

فولام واصل الضغط أيضا. أداربيوبيو أرسل رأسية قوية في الدقيقة الـ32، لكن أليسون تواجد مرة أخرى وتصدى لها ببراعة.

في المقابل كاد محمد صلاح يدرك التعادل في الدقيقة الـ44 بعد عرضية من أرنولد، استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

يورجن كلوب دفع بـ تاكومي مينامينو بدلا من جويل ماتيب بين الشوطين.

ومع بداية الشوط الثاني كادت عشوائية دفاع ليفربول تكلفه هدفا ثانيا بعدما فشل روبيرتسون في التشتيت لتصطدم الكرة بـ كافاليرو لكنها اصطدمت بـ أليسون.

في المقابل سدد محمد صلاح كرة قوية في الدقيقة الـ 46 تصدى لها أريولا إلى ركنية.

كورتيس جونز سدد كرة في الدقيقة الـ54، ولكن ضعيفة في يد أريولا.

فيرمينو أرسل بينية في الدقيقة الـ61 إلى جوردان هندرسون الذي سدد وتصدى لها أريولا إلى ركنية.

فولام رد في الدقيقة الـ68 برأسية من أداربيويو ومرت فوق العارضة.

كلوب تدخل مجددا في الدقيقة الـ68 بدخول نيكو ويليامز بدلا من ترينت أرنولد.

في المقابل رد سكوت باركر بدخول أبو بكر كامارا بدلا من روبن لوفتيس شيك في الدقيقة الـ 74.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ79 بعد كرة ثابتة نفذها جورجينو فينالدوم واصطدمت بيد مدافع فولام.

محمد صلاح نفذ ركلة الجزاء بنجاح وسجل هدف التعادل. الهدف هو العاشر للنجم المصري في الدوري هذا الموسم كثاني هدافي المسابقة خلف كالفيرت لوين.

كلوب أخرج محمد صلاح في الدقيقة الـ84 وشارك ديفوك أوريجي بدلا منه.

في المقابل شارك جوي بريان بدلا من لوكمان في الدقيقة الـ86.

دقائق المباراة المتبقية مرت هادئة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسموا الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.