رئيس جازيل لـ في الجول: لا توجد أزمة لدينا.. اتفقنا على خوض مباراتي الزمالك في القاهرة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 19:19

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

كشف أدجيب كولامالا رئيس نادي جازيل التشادي عن موافقة فريقه على خوض مباراتي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

ويلعب جازيل أمام الزمالك ذهابا أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولامالا لـ FilGoal.com: "لا توجد أي أزمة لدينا بالنسبة لمباراة الزمالك".

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وأضاف "سنصل إلى القاهرة يوم 20 ديسمبر وحجزنا بالفعل تذاكر السفر إلى مصر".

وتابع رئيس جازيل التشادي "نشكر الزمالك على موافقته على لعب المباراتين في مصر وكذلك الاتحاد الإفريقي".

وأوضح كولامالا "الزمالك وافق على تحمل نفقات إقامتنا في مصر".

وأتم تصريحاته "سيتم التنسيق أيضا مع الشركة الراعية لتقاسم عوائد بث المباراتين على أن نحصل على عائد لقاء والزمالك المباراة الأخرى".

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