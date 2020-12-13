مدافع سيتي: يجب أن نكون سعداء بالخروج بنقطة من الدربي

لا يشعر جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بالغضب بعد خروج فريقه بنقطة من مباراة الدربي ضد مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد.(طالع التفاصيل)

وقال ستونز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، ودائما ما تكون كذلك للجانبين، خاصة بالنسبة لنا بالمجيء إلى هنا".

وأضاف المدافع الإنجليزي "كلانا لم يخلق فرصا، خرجنا بشباك نظيفة مرة أخرى وهو أمر جيد".

وتابع "أشعر بخيبة أمل لأننا لم نخرج بالمزيد، لكننا قاتلنا بشكل جيد وأنا فخور باللاعبين الذين يضغطون جيدا من الأمام، عند الخروج بنقطة من الدربي أعتقد أننا يجب أن نكون سعداء".

وأكمل "كل مباراة تمثل تحديا لنا، يمكننا أن نستفيد كثيرا من الدافع الذي أظهرناه في الفترة الأخيرة".

وأتم "مباريات الدربي مختلفة، لذا كما قلت فبعد الحصول على شباك نظيفة خارج ملعبك، أنا سعيد جدا بذلك".