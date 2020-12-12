دربي مانشستر بلا هدف

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 21:29

كتب : عمرو عبد المنعم

دربي مانشستر

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه مانشستر سيتي سلبيا في دربي مدينة مانشستر الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل ليصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 20 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

كما وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 19 في المركز الثامن.

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جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين ولم تشهد الكثير من الفرص على المرمى.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل يتكون من:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – فريد.

الهجوم: ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد.

بينما اعتمد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تشكيل يتكون من:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – فيرناندينيو – رياض محرز.

الهجوم: كيفين دي بروين – رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس.

وصف المباراة

هدد مانشستر سيتي مرمى يونايتد في الدقيقة 25 من تمريرة رائعة للجزائري رياض محرز جعلت جابريال خيسوس أمام دافيد دي خيا لكنه سدد أعلى العارضة.

وأهدر محرز بنفسه فرصة تسجيل هدفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج لكنه أهدر الفرصة وسدد في جسد دي خيا.

في الدقائق الأولى من الشوط الثاني حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء بعد عرقلة ماركوس راشفورد في منطقة الجزاء.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الركلة بداعي تسلل راشفورد.

وأجرى كلا المدربين أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وجوارديولا مدرب سيتي تغييرا واحدا فقط.

وشارك فيران توريس في الفريق السماوي بدلا من رياض محرز في محاولة من جوارديولا لتنشيط الهجوم.

ورد سولشاير بالدفع بالمهاجم أنتوني مارسيال بدلا من ماسون جرينوود.

ولكن لم تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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