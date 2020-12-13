سولشاير: سعيد بروح لاعبي يونايتد أمام سيتي بعد نكسة دوري الأبطال الكبيرة

يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالسعادة لعدم الخسارة من مانشستر سيتي بعدما تلقى الفريق ضربة قوية في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد.(طالع التفاصيل)

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان بإمكاننا الفوز بمباراة الدربي".

وأضاف "أنا سعيد جدًا بالروح التي لعب بها فريقي، والتعافي من ليلة الثلاثاء، كانت ضربة ونكسة كبيرة بالطبع".

وودع يونايتد دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بالخسارة على يد لايبزيج الألماني، لينتقل إلى اللعب في الدوري الأوروبي.

وأوضح "قام دافيد دي خيا بإنقاذ رائع من رياض محرز، أنقذ هاري ماجواير فرصتين كبيرتين من رحيم ستيرلنج وكيفن دي بروين، لقد كان رائعًا ويجب أن أقول إن الدفاع كان رائعًا".

وأردف "دافعنا كفريق واحد. لقد عملنا بشكل جيد حقًا. لم يخلقوا الكثير من اللحظات، وبطبيعة الحال، أردنا أن نسجل بأنفسنا".

وشدد "الفريق بأكمله يستحق الثناء. أعرف كم كان الأمر صعبًا ذهنيًا بالنسبة لهم، وبالنسبة لي في هذا الشأن، بعد خيبة الأمل ليلة الثلاثاء".

وأتم المدرب النرويجي "لقد التقطوا أنفاسهم وحصلوا على نتيجة جيدة أمام سيتي، وبشباك نظيفة وهذا شيء يجعلنا نمضي قدما".