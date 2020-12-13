أرتيتا عن قلة أهداف أوباميانج: عليه ألا يفكر كثيرا

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

أوباميانج - ليفربول - أرسنال

طلب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال من لاعبه بيير-ايمريك أوباميانج ألا يشغل باله بمسألة تسجيل عدد قليل من الأهداف في الموسم الحالي.

ولم يزر الجابوني الشباك إلا 4 مرات في 13 مباراة شارك بها مع فريق المدفعجية في الموسم الجاري.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أحيانا يكون ذلك بسبب التفكير الكثير. مهاجم مثل أوباميانج عليه أن يتصرف بطبيعته، وألا يفكر كثيرا".

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وواصل "الفعل موجود، يقوم بالاختيار الصحيح في الوقت المناسب، بالقدم المناسبة، ويسدد الكرة في المكان المناسب. أحيانا تواجه مثل هذا الموقف، تفكر أكثر من اللازم. لا يوجد ما نعلمه له ليفعل الأمر بشكل مختلف عن السابق".

ويحتاج أرتيتا لعودة أوباميانج لمستواه المعهود ليحسن من وضعية أرسنال في ترتيب البطولة الإنجليزية.

ويحتل أرسنال المركز 15 ورصيده 13 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

ويستضيف أرسنال فريق بيرنلي اليوم الأحد في الجولة 12 من الدوري وبعد 3 أيام يواجه ضيفه ساوثامبتون.

أوباميانج أرسنال
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