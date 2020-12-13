مصطفى فهمي: نجلي ضحى براتبه الكبير في كاف لكشف فساد أحمد أحمد

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

مصطفى مراد فهمي في حواره مع FilGoal.com - تصوير محمد عزت

كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي عن شعوره وقت صدور قرارا من لجنة القيم والأخلاق بالـ"كاف" بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد.

وقال مصطفى فهمي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عند صدور القرار بإيقاف أحمد أحمد شعرت أن الحق أنصف نجلي الراحل عمرو فهمي".

وأضاف "وأن كل ما قاله سابقا لم يكن افتراء على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي السابق وأن يأتي القرار يوم 23 نوفمبر وهو يوم عيد ميلاد ابنته كان في ذلك شعورا بالسعادة لأن المعركة اللي خاضها عمرو فهمي في أيامه الأخيرة كانت من أجل الحق".

أخبار متعلقة
كاف يعلن إقامة السوبر في قطر.. وموعد مُبهم للقاء كاف يعلن حيثيات عقوبة الاتحاد الجابوني.. "بسبب إهانة أوباميانج وسلوكه المؤسف" مصدر من كاف لـ في الجول: السوبر الإفريقي في قطر.. وتحديد موعده لاحقا

وأكمل "شعرت أن هذا القرار رد اعتبار نجلي الراحل".

وواصل "قرار لجنة القيم أكد أن كل ما جاء في شكوى عمرو فهمي ضد أحمد أحمد كان صحيحا".

واستمر في تصريحاته قائلا: "عمرو دائما كان يقول دائما جدي ساهم في إنشاء الاتحاد الإفريقي ووالدي كبره وأنا سيذيل منه الفساد، وعيسى حياتو أعجب بهذه المقولة".

وأشار "كما أن عمرو فهمي ضحى براتبه الكبير في الاتحاد الإفريقي ومنصبه من أجل كشف الفساد".

وأوضح "أحمد أحمد رفض حضوري اجتماعات الاتحاد الإفريقي وأخبرني أنني شخص غير مرغوب فيه".

وأتم تصريحاته "في الظروف الحالية من الصعب أن أعود مرة أخرى للعمل في الاتحاد الإفريقي".

الاتحاد الإفريقي مصطفى مراد فهمي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى فهمي: نجلي ضحى براتبه الكبير في كاف لكشف فساد أحمد أحمد 6 دقيقة | إفريقيا
سيزا: نفخر بكلمات الخطيب.. ولذلك السبب لم يتولى فايلر تدريب أي فريق 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بوجبا: سأقاتل من أجل يونايتد.. لا تتحدثوا عما لا تعرفونه 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يحقق – أزمة اللوجو الجديد للدوري المصري في التليفزيون "اتهامات متبادلة" 39 دقيقة | الدوري المصري
كارباخال: سجلت هدفي من أجل مارتين.. ولو خسرنا لكان الوضع معقدا 40 دقيقة | الدوري الإسباني
إبراهيم نور الدين حكما للقاء الأهلي والمقاصة.. سجل حافل 47 دقيقة | مصر
إيفرتون يستعيد الانتصارات ويهزم تشيلسي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنصف بعد رقمه القياسي: مازلت أطمح في اللعب بـ كأس العالم.. وهذا طريقي بعد الاعتزال ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك