مصطفى فهمي: نجلي ضحى براتبه الكبير في كاف لكشف فساد أحمد أحمد

كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي عن شعوره وقت صدور قرارا من لجنة القيم والأخلاق بالـ"كاف" بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد.

وقال مصطفى فهمي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عند صدور القرار بإيقاف أحمد أحمد شعرت أن الحق أنصف نجلي الراحل عمرو فهمي".

وأضاف "وأن كل ما قاله سابقا لم يكن افتراء على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي السابق وأن يأتي القرار يوم 23 نوفمبر وهو يوم عيد ميلاد ابنته كان في ذلك شعورا بالسعادة لأن المعركة اللي خاضها عمرو فهمي في أيامه الأخيرة كانت من أجل الحق".

وأكمل "شعرت أن هذا القرار رد اعتبار نجلي الراحل".

وواصل "قرار لجنة القيم أكد أن كل ما جاء في شكوى عمرو فهمي ضد أحمد أحمد كان صحيحا".

واستمر في تصريحاته قائلا: "عمرو دائما كان يقول دائما جدي ساهم في إنشاء الاتحاد الإفريقي ووالدي كبره وأنا سيذيل منه الفساد، وعيسى حياتو أعجب بهذه المقولة".

وأشار "كما أن عمرو فهمي ضحى براتبه الكبير في الاتحاد الإفريقي ومنصبه من أجل كشف الفساد".

وأوضح "أحمد أحمد رفض حضوري اجتماعات الاتحاد الإفريقي وأخبرني أنني شخص غير مرغوب فيه".

وأتم تصريحاته "في الظروف الحالية من الصعب أن أعود مرة أخرى للعمل في الاتحاد الإفريقي".