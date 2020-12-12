مدرب المقاولون: كنا الأخطر ضد الزمالك.. ومباراة دجلة "حياة أو موت"

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 22:44

كتب : FilGoal

أمير عابد - أشرف بنشرقي - الزمالك - المقاولون العرب

يرى علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب أن فريقه كان الأخطر في مواجهة الجولة الأولى ضد الزمالك.

وقال عبد الغني: "كنا الأخطر، لم يُهدد محمود أبو السعود إلا في كرتي الهدفين".

وشدد "علينا أن نستمر بنفس المستوى، لأن الدوري هذا الموسم صعب جدا".

أخبار متعلقة
مسحة كورونا جديدة لـ عبد الله جمعة.. والزمالك راحة من التدريبات الزمالك: المستحقات في حسابات اللاعبين.. ولدينا وقت للتفكير في الصفقات مؤتمر النحاس: أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة.. غاب عننا التوفيق ضد الزمالك

وأكمل "كل الفرق تبحث عن المركز الرابع بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز، لذا المباراة المقبلة لنا أمام وادي دجلة حياة أو موت".

وشدد "الخسارة ستكون سيئة جدا لنا لو حدثت".

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.

المقاولون العرب الزمالك في الدوري علاء عبد الغني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدحت العدل يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في الزمالك 5 دقيقة | مصر
مدرب المقاولون: كنا الأخطر ضد الزمالك.. ومباراة دجلة "حياة أو موت" 30 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: لا يمكننا نسيان أولد ترافورد.. الخروج منه بنقطة أمر جيد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مسحة كورونا جديدة لـ عبد الله جمعة.. والزمالك راحة من التدريبات 40 دقيقة | مصر
الزمالك: المستحقات في حسابات اللاعبين.. ولدينا وقت للتفكير في الصفقات 54 دقيقة | الدوري المصري
أشرف قاسم: أغلقنا ملف المباريات السابقة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: أبحث عن الفوز وليس الأداء.. وهذا سبب عدم إشراك بنشرقي منذ البداية ساعة | مصر
مؤتمر النحاس: أظن أن التعادل كان النتيجة العادلة.. غاب عننا التوفيق ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 3 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك