مدرب المقاولون: كنا الأخطر ضد الزمالك.. ومباراة دجلة "حياة أو موت"

يرى علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب أن فريقه كان الأخطر في مواجهة الجولة الأولى ضد الزمالك.

وقال عبد الغني: "كنا الأخطر، لم يُهدد محمود أبو السعود إلا في كرتي الهدفين".

وشدد "علينا أن نستمر بنفس المستوى، لأن الدوري هذا الموسم صعب جدا".

وأكمل "كل الفرق تبحث عن المركز الرابع بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز، لذا المباراة المقبلة لنا أمام وادي دجلة حياة أو موت".

وشدد "الخسارة ستكون سيئة جدا لنا لو حدثت".

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.