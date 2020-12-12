جوارديولا: لا يمكننا نسيان أولد ترافورد.. الخروج منه بنقطة أمر جيد

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 22:35

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه كان يجب عليه إظهار المزيد من القوة أمام مانشستر يونايتد.

وتعادل مانشستر سيتي سلبيا مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة: نحن نعلم أنه يمكننا إظهار المزيد من القوة ولكن عندما تهاجم بكل قوة يمكن للمنافس أن يعاقبك ويسجل الأهداف في شباكك".

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وأضاف عبر تصريحات نقلها موقع مانشستر سيتي "ولكن بالتأكيد نود أن حظى بالمزيد من الفرص".

وأكمل "علينا أن نواصل البناء وبدون حضور الجماهير اللاعبين يفتقدون إلى القوة، ولكني أرى من خطا التماس اللاعبين يقاتلون".

وعن التعادل قال: "إنها نقطة جيدة من أولد ترافورد ولا يمكننا نسيان هذا الملعب، مانشستر سريع جدا في الهجوم ومعظم أوقات المباراة كنا جيدين".

وواصل "كانت مباراة صعبة ولكن في بعض الأحيان كان دفاع مانشستر يونايتد قويا وإذا أخطأت فإنهم سوف يعاقبونك بالهجمات المرتدة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن سيرجيو أجويرو مهاجم فريقه قائلا: "أجويرو كان يعاني من مشكلة في معدته ولم يتمكن من خوض التدريبات، بالطبع نفتقده لأنه أفضل مهاجم في تاريخ مانشستر سيتي ولكني متأكد أنه عندما يعود سيكون جاهزا تماما".

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