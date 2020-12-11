صالح جمعة: حضوري للمباراة كان لمؤازرة زملائي ورحلت قبل أن تبدأ.. مسحتي بحاجة للإعادة

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

صالح جمعة

قال صالح جمعة لاعب وسط سيراميكا كليوباترا إن حضوره لمباراة اليوم كان لمؤازرة زملائه مشددا على أنه لم يشاهد المباراة، وأن مسحته لم تكن سلبية أو إيجابية بل بحاجة لإعادة.

وكتب صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "للتوضيح فقط، حضرت اليوم قبل بداية المباراة لمؤازرة زملائي في الفريق".

وواصل "مع العلم أن مسحتي لم تكن سلبية أو إيجابية، بل كانت تحتاج لإعادة، لذلك لم أتمكن من اللحاق بالمباراة".

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وأتم "رحلت سريعا قبل بداية المباراة مع التأكيد على احترامي ومراعاتي لكل الإجراءات الاحترازية وسلامة جميع الأفراد".

ما الذي حدث؟

سيراميكا كليوباترا أعلن خروج صالح جمعة لاعب وسط ميدانه من قائمته لمواجهة الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما بعد خرج معتز البطاوي مدير الكرة بنادي كليوباترا، ليوضح أن مسحة اللاعب أشارت إلى ضرورة تكرارها والنادي كان يأمل في ظهور العينة الجديدة سلبية لكي ينضم اللاعب لقائمة مواجهة الإنتاج، مشددا على عدم اختلاطه بأحد. (طالع التفاصيل)

وأبدى نادي الإنتاج الحربي امتعاضه من حضور صالح جمعة للمباراة، كما وجه سؤالا للمسؤولين بخصوص حضوره للمواجهة. (طالع التفاصيل)

وفاز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 أمام الإنتاج ضمن أولى جولات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

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