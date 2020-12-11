الإنتاج الحربي: سؤالنا للمسؤولين هل يجوز تواجد لاعب مصاب بكورونا في الاستاد؟

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

الصور من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا

أبدى خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي امتعاضه من حضور صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريقه على الرغم من عدم تأكد سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا الخاصة به، وطالب المسؤولين بالرد.

وصرح مهدي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "خُطفنا في تلك المباراة، ركلة جزاء لم نجيد التعامل معها، من قبل خالد زيكا، أيضا هدف في وقت كنا نبحث خلاله عن التعادل".

وتابع "مباراة وانتهت، طلبت من اللاعبين عدم التفكير وسنخرج أنفسنا بأنفسنا من الخسارة، مرت علينا مثل تلك الأمور ونثق في قدرة اللاعبين وتحسن حالتهم".

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وأردف "لم نعان من تعثر في الموسم الماضي، أنهيناه في المركز الثامن، الأندية بالكامل تعثرت ماعدا الـ4-5 فرق في المقدمة، لو كانت هناك مباريات أكثر كنا سنقدم مباريات أفضل".

وأكمل حول تواجد صالح جمعة في المدرجات قائلا: "لدي سؤال للمنظمين والإدارة هل اللاعب المصاب بفيروس كورونا سيحضر المباراة؟".

وتابع "حينما أجري فحص رابيد تيست يكون التأكيد بمسحة، فالمفترض أن أبلغ، هل يجدي نفعا أن يحضر لاعب مصابا بكورونا في الاستاد ويخالط اللاعبين؟ لو أصبت أنا واللاعبين من المسؤول؟".

وأردف "سؤالي للمسؤولين، أين الرد؟ لا يوجد ما يسمى بأنه تحت الاختبار، الأمر حدث مع أسامة محمد، وتم إبلاغنا أنه سلبي وانضم للمعسكر".

وأتم "لكنني فوجئت بوجود لاعب مصاب بكورونا وسط الناس هنا في الاستاد؟".

سيراميكا كليوباترا انتصر على الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بتاريخه بالدوري الممتاز بنتيجة 2-0.

ما الذي حدث؟

سيراميكا كليوباترا أعلن خروج صالح جمعة لاعب وسط ميدانه من قائمته لمواجهة الإنتاج الحربي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيما بعد خرج معتز البطاوي مدير الكرة بنادي كليوباترا، ليوضح أن مسحة اللاعب أشارت إلى ضرورة تكرارها والنادي كان يأمل في ظهور العينة الجديدة سلبية لكي ينضم اللاعب لقائمة مواجهة الإنتاج، مشددا على عدم اختلاطه بأحد. (طالع التفاصيل)

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