سيراميكا كليوباترا يوضح سبب تواجد صالح جمعة في الملعب ضد الإنتاج رغم إصابته بكورونا

أوضح معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، سبب تواجد صالح جمعة لاعب فريقه في مدرجات ملعب مواجهة الإنتاج الحربي رغم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا وخروجه من قائمة الفريق للمباراة.

وصرح البطاوي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "صالح كان مصابا بفيروس كورونا منذ أسبوعين أو ثلاثة، حينما كان في الأهلي، وتم الشفاء، أجرى تحليلا وكان سلبيا".

وواصل "فوجئنا في "رابيد تيست" أنه يجب أن يقوم بمسحة، قام بعمل المسحة، وجاءت النتيجة "Re-do" أي يجب إعادة المسحة مرة أخرى، وبالطبع نعرف نسبة الخطأ في مثل هذه التحاليل لذا آثرنا الانتظار".

وتابع "صالح خضع لفحص جديد وكنا على أمل أن تظهر النتيجة لكي يشارك معنا، لكن النتيجة تأخرت، صالح لا يعاني من أي أعراض ولا أي شيء وشارك في التدريبات".

وأتم "اللاعب خارج الملعب وتواجد وحيدا، لم يدخل إلى غرفة الملابس وجاء للملعب بسيارته وصعد للمقصورة، لم تظهر النتيجة حتى إعلان التشكيل وبالتالي خرج من القائمة".

سيراميكا كليوباترا يواجه الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021 اليوم الجمعة.