بيلد: بوجبا طلب من رايولا إيجاد فريق جديد له وإلا سيفسخ عقده معه

طلب بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من وكيل أعماله، مينو رايولا أن يجد له ناديا جديدا وإلا لن يصبح موكلا له. وذلك حسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونشر كريستيان فالك رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "بيلد" تغريدة ضمن برنامج "خطأ أم صواب" الذي يقدمه عبر قنوات الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلالها أن بوجبا هدد وكيله بأنه لن يصبح موكلا له أو يعمل معه مرة أخرى إن لم يجد له ناديا جديدا.

وأشار فالك، إلى أن تهديد بوجبا لـ رايولا، كان السبب الرئيسي خلف حوار وكيل الأعمال الإيطالي والذي تحدث من خلاله بشكل علني وواضح عن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد.

The TRUE ✅ background why Mino Raiola is now speaking publicly in an interview about the farewell of @paulpogba from @ManUtd. The agent now has pressure from Pogba and has to find a new club. Otherwise he could lose his client pic.twitter.com/Fxp74LlMsx — Christian Falk (@cfbayern) December 11, 2020

ما الذي حدث؟

رايولا أجرى حوارا مع صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قال فيه قائلا: "من غير المجدي أن ندور حول الأمر، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد".

وواصل "لم يعد يعبر عن نفسه كما يتوقع منه والآن يرغب في الرحيل". (طالع الحوار كاملا)

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 14 مباراة هذا الموسم من بينهم 8 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.