رايولا: الأفضل لـ يونايتد بيع بوجبا بدلا من رحيله مجانا.. يوفنتوس؟ لم لا؟

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إن موكله يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن بيعه أفضل من رحيله مجانا لأنه لن يجدد عقده، مشيرا إلى أن يوفنتوس قد يكون أحد الراغبين في ضمه.

وصرح رايولا عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا: "من غير المجدي أن ندور حول الأمر، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد".

وواصل "لم يعد يعبر عن نفسه كما يتوقع منه والآن يرغب في الرحيل".

وأكمل "سيحب فكرة الرحيل لأنه بحاجة لتغيير الفريق والأجواء، عقده ينتهي بعد عام ونصف، لكنني أعتقد أن أفضل حل للطرفين هو بيعه في سوق الانتقالات المقبلة".

وتابع "إن لم يحدث، فمانشستر يونايتد يخاطر بفقدانه مجانا، خاصة وأن بوجبا لا ينوي تجديد عقده".

وأردف "يوفنتوس؟ ربما، قد يكون وجهته التالية، لما لا؟ من بين الأشياء الأخرى، علاقته مع ناديه السابق وزملائه السابقين رائعة".

وأتم "في وقت تفشي وباء كوفيد 19، لا توجد أندية كثيرة يمكنها التكفل براتب بول بوجبا، أهم شيء هو أن يكون مرغوبا فيه".

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 13 مباراة هذا الموسم من بينهم 7 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.