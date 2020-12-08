رايولا: الأفضل لـ يونايتد بيع بوجبا بدلا من رحيله مجانا.. يوفنتوس؟ لم لا؟

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

بوجبا - توماس بارتي

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إن موكله يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، مشيرا إلى أن بيعه أفضل من رحيله مجانا لأنه لن يجدد عقده، مشيرا إلى أن يوفنتوس قد يكون أحد الراغبين في ضمه.

وصرح رايولا عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا: "من غير المجدي أن ندور حول الأمر، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد".

وواصل "لم يعد يعبر عن نفسه كما يتوقع منه والآن يرغب في الرحيل".

أخبار متعلقة
مع اقتراب رحيله.. يوروسبورت: بوجبا يريد ريال مدريد في انتظار الحوار الناري.. رايولا: مشوار بوجبا انتهى مع يونايتد مويس: الكرة خرجت ومرت فوق رأسي قبل أن يسجل بوجبا التعادل

وأكمل "سيحب فكرة الرحيل لأنه بحاجة لتغيير الفريق والأجواء، عقده ينتهي بعد عام ونصف، لكنني أعتقد أن أفضل حل للطرفين هو بيعه في سوق الانتقالات المقبلة".

وتابع "إن لم يحدث، فمانشستر يونايتد يخاطر بفقدانه مجانا، خاصة وأن بوجبا لا ينوي تجديد عقده".

وأردف "يوفنتوس؟ ربما، قد يكون وجهته التالية، لما لا؟ من بين الأشياء الأخرى، علاقته مع ناديه السابق وزملائه السابقين رائعة".

وأتم "في وقت تفشي وباء كوفيد 19، لا توجد أندية كثيرة يمكنها التكفل براتب بول بوجبا، أهم شيء هو أن يكون مرغوبا فيه".

حديث رايولا عن بوجبا، جاء بعد حديث اللاعب نفسه عن الظروف الصعبة التي يعيشها داخل جدران مانشسستر يونايتد.

وقال بوجبا خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا الماضي: "فترتي مع يونايتد؟ لم أعرف قط مثل تلك الفترة الصعبة في مسيرتي".

وأضاف "المنتخب الفرنسي بمثابة الهواء النقي للتنفس الآن".

بوجبا صاحب الـ 27 عاما انضم لـ مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016.

ولعب بوجبا 13 مباراة هذا الموسم من بينهم 7 مباريات كبديل.

وسجل بوجبا هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم في كل البطولات مع يونايتد.

وبشكل عام، شارك بوجبا في 66 مباراة تحت قيادة أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد الحالي.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مالديني: ميلان لن يستسلم عن حلم الدوري 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
قائد يوفنتوس: سنوقف ميسي بهذه الطريقة.. وعلينا دعم رونالدو 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير سويسري: الظروف لم تتغير.. فايلر يرفض تدريب نانت 25 دقيقة | أوروبا
المصري لـ في الجول: قيدنا قائمة اللاعبين في آخر 5 دقائق بسبب مستحقات التوأم 48 دقيقة | مصر
لاعبو نيوكاسل يعودون لمقر تدريباتهم بعد غلقه بسبب فيروس كورونا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أندية الدوري - طلائع الجيش.. حان وقت العودة للمربع الذهبي 57 دقيقة | الدوري المصري
رايولا: الأفضل لـ يونايتد بيع بوجبا بدلا من رحيله مجانا.. يوفنتوس؟ لم لا؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
انتقالات الدوري – رضا عبد العال: انتقال رمضان كان مفاجأة.. والأهلي الأقرب للدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 3 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك 4 "حفاظا على قيم النادي".. قناة الزمالك: الإدارة ترفض التعاقد مع الشيخ رغم موافقة باتشيكو
قد ينال إعجابك