فاروق جعفر لـ في الجول: طارق يحيى ابن مخلص للزمالك.. تصريحاته خوفا على النادي

طالب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بالتكاتف خلف النادي في الفترة المقبلة.

وصرّح جعفر عبر FilGoal.com: "لا أفهم سبب الهوجة الكبيرة على نادي الزمالك في الإعلام".

وأضاف: "أقول لأبناء النادي إنه يجب علينا التكاتف وأن نكون يدا واحدا لدعم الزمالك".

وتابع: "هذا ليس وقت الحساب، يجب أن ننحي هذه الأمور جانبا ونقف مع الزمالك".

وواصل: "شاهدت تصريحات طارق يحيى وفوجئت بها مثل أي شخص شاهدها".

وأكمل: "طارق يحيى ابن مخلص للزمالك ويخاف على النادي، ولهذا قال هذه التصريحات".

وأتم: "وصلني ما حدث لـ أيمن يونس صباحا وحاولت التواصل معه للاطمئنان عليه لكن هاتفه كان مغلقا".

وكان طارق يحيى قد تم إيقافه وتم تحويله للتحقيق على خلفية انتقاده اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك بعد بيان المديونية الذي تم إصداره مساء أمس.

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