الأهلي يعلن عن قمصانه الثلاثة للموسم الجديد "ظهور مختلف للنسر وخطوط ذهبية"

أعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا عن قمصانه الثلاثة للموسم الجديد 2020-2021.

ونشر حساب الأهلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للقمصان الجديدة.

وجاء القميص الأساسي باللون الأحمر التقليدي للأهلي مع وجود للنسر بلون أحمر داكن عليه لأول مرة.

بالإضافة إلى تواجد خطبين باللون الذهبي على الذراعين، وآخر أعلى القميص.

أما القميص الثاني فجاء باللون الرمادي مع وجود للون الأسود على الكتفين.

وجاء القميص الثالث باللون الكحلي مع ظهور خافت للون الأحمر.

ويبدأ الأهلي موسمه الجديد في الدوري يوم الأحد المقبل بلقاء مصر المقاصة.