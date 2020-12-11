الأهلي يعلن عن قمصانه الثلاثة للموسم الجديد "ظهور مختلف للنسر وخطوط ذهبية"

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 16:59

كتب : أحمد الخولي

قميص الأهلي الجديد لموسم 2020-2021

أعلن الأهلي اليوم الجمعة رسميا عن قمصانه الثلاثة للموسم الجديد 2020-2021.

ونشر حساب الأهلي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للقمصان الجديدة.

وجاء القميص الأساسي باللون الأحمر التقليدي للأهلي مع وجود للنسر بلون أحمر داكن عليه لأول مرة.

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بالإضافة إلى تواجد خطبين باللون الذهبي على الذراعين، وآخر أعلى القميص.

أما القميص الثاني فجاء باللون الرمادي مع وجود للون الأسود على الكتفين.

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وجاء القميص الثالث باللون الكحلي مع ظهور خافت للون الأحمر.

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ويبدأ الأهلي موسمه الجديد في الدوري يوم الأحد المقبل بلقاء مصر المقاصة.

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