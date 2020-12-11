الزمالك يوقف طارق يحيى ويحوله للتحقيق
الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 01:05
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك عن إيقاف طارق يحيى وتحويله للتحقيق على خلفية ما صرح به خلال برنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي.
وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي:
" أكد فوزي العريان المستشار بنادى الزمالك أنه تم إبلاغه من المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بإيقاف الكابتن طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زمالكاوي المذاع على قناه نادي الزمالك".
🚨إيقاف طارق يحيى وتحويله للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك. pic.twitter.com/YKHJYWgeQY— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 10, 2020
وكان طارق يحيى قد انتقد عمل اللجنة خلال تقديمه برنامج زملكاوي مساء الخميس، حيث أبدى استيائه من بيان الذمة المالية الذي أصدره النادي والذي كشف عن ديون تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه لجهات حكومية.
🗣طارق يحيى عبر قناة الزمالك:
💬جالنا بيان انهاردة من اللجنة المؤقتة علشان نذيعه والحقيقة مش قادر افهم سبب ده هو ايه اللي بيحصل؟
💬جمهور الزمالك بيدفع الثمن، ايه لازمة بيان زي ده دلوقتي؟ اللي مش قادر يشتغل يمشي. pic.twitter.com/91gAHXqUlL— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 10, 2020