مؤتمر جوارديولا: سولشاير قوي ولا يحتاج إلى دعمي.. ولهذا نتقاضى رواتب ضخمة

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أن الضغط الذي يتعرّض له نظيره أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، هو واقع كرة القدم.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد غدا السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل الدربي: "تفكيرنا منصب على أننا سنواجه أفضل نسخة من مانشستر يونايتد. هي ليست مباراة خروج مغلوب، بل مباراة بثلاث نقاط، مباراة مهمة بالطبع بسبب جودة المنافس، لكن هناك الكثير من المباريات المقبلة وسنحاول الفوز بها جميعا".

واعترف: "اللعب في أولد ترافورد دون جمهور هو أفضل بالنسبة لنا بالطبع. اللعب بجماهير يكون أفضل في العموم لكن الفيروس لا يزال موجودا. رابطة الدوري والعلماء سيقررون متى تعود الجماهير مثلما حدث جزئيا في بعض الأماكن".

وأوضح: "إريك جارسيا غير جاهز، سيبتعد لأسبوعين أو 3 أسابيع. بينما جوندوجان تدرّب جيدا".

وعن الضغط الواقع على سولشاير بعد توديع دوري أبطال أوروبا: "نعرف حجم الضغط، ولهذا نتقاضى رواتب ضخمة، لمواجهة هذه المواقف. من المهم أن نقدّر قيمة سولشاير، هو قوي كفاية ولا يحتاج إلى دعمي، هو يدرك كيف تسير الأمور في هذه الوظيفة. عندما نفوز نكون عباقرة، وعندما نخسر تتم إقالتنا، هذا يحدث في مانشستر يونايتد وفي كل مكان في العالم، هذا هو الواقع".

وأتم: "أثناء التعادل 1-1 أمام باريس سان جيرمان، أهدر مارسيال فرصتين محققتين، والأمر نفسه حدث مع لايزج وكان يمكن أن يتأهل يونايتد في آخر دقيقة، هذا ما يحدث في دوري أبطال أوروبا، علينا تقبل ذلك، ولهذا التأهل للدور الثاني ثمين للغاية بسبب خروج فرق كبيرة مبكرا. أبارك للاعبيني على التأهل لأنها مهمة صعبة، والأمر نفسه في الدوري الإنجليزي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 19 نقطة من 10 مباريات أيضا.

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