مؤتمر جوارديولا: سولشاير قوي ولا يحتاج إلى دعمي.. ولهذا نتقاضى رواتب ضخمة

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أن الضغط الذي يتعرّض له نظيره أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، هو واقع كرة القدم.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد غدا السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل الدربي: "تفكيرنا منصب على أننا سنواجه أفضل نسخة من مانشستر يونايتد. هي ليست مباراة خروج مغلوب، بل مباراة بثلاث نقاط، مباراة مهمة بالطبع بسبب جودة المنافس، لكن هناك الكثير من المباريات المقبلة وسنحاول الفوز بها جميعا".

أخبار متعلقة
سكاي ألمانيا: تمت.. لايبزج يخطف سوبوسلاي من ريال مدريد فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح قائمة ريال مدريد – عودة فالفيردي في الدربي أمام أتليتكو مؤتمر زيدان: كل المباريات في ريال مدريد هي نهائي.. ويورينتي لم يفاجئني

واعترف: "اللعب في أولد ترافورد دون جمهور هو أفضل بالنسبة لنا بالطبع. اللعب بجماهير يكون أفضل في العموم لكن الفيروس لا يزال موجودا. رابطة الدوري والعلماء سيقررون متى تعود الجماهير مثلما حدث جزئيا في بعض الأماكن".

وأوضح: "إريك جارسيا غير جاهز، سيبتعد لأسبوعين أو 3 أسابيع. بينما جوندوجان تدرّب جيدا".

وعن الضغط الواقع على سولشاير بعد توديع دوري أبطال أوروبا: "نعرف حجم الضغط، ولهذا نتقاضى رواتب ضخمة، لمواجهة هذه المواقف. من المهم أن نقدّر قيمة سولشاير، هو قوي كفاية ولا يحتاج إلى دعمي، هو يدرك كيف تسير الأمور في هذه الوظيفة. عندما نفوز نكون عباقرة، وعندما نخسر تتم إقالتنا، هذا يحدث في مانشستر يونايتد وفي كل مكان في العالم، هذا هو الواقع".

وأتم: "أثناء التعادل 1-1 أمام باريس سان جيرمان، أهدر مارسيال فرصتين محققتين، والأمر نفسه حدث مع لايزج وكان يمكن أن يتأهل يونايتد في آخر دقيقة، هذا ما يحدث في دوري أبطال أوروبا، علينا تقبل ذلك، ولهذا التأهل للدور الثاني ثمين للغاية بسبب خروج فرق كبيرة مبكرا. أبارك للاعبيني على التأهل لأنها مهمة صعبة، والأمر نفسه في الدوري الإنجليزي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 19 نقطة من 10 مباريات أيضا.

اقرأ أيضا:

الكشف عن قمصان الأهلي الجديدة

موسيماني يتحدث عن استقبال غير اعتيادي في القاهرة

جوارديولا مانشستر سيتي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – المثلوثي يتواجد لأول مرة.. ودخول أحداد وفتوح والونش أمام المقاولون 2 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يوضح سبب تواجد صالح جمعة في الملعب ضد الإنتاج رغم إصابته بكورونا 9 دقيقة | الدوري المصري
التعادل الأول والهدف الأسرع.. نقطة لـ طلائع الجيش والجونة 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: سولشاير قوي ولا يحتاج إلى دعمي.. ولهذا نتقاضى رواتب ضخمة 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غياب طويل.. فيريرا على أعتاب العودة للتدريب في البرتغال 40 دقيقة | أوروبا
سكاي ألمانيا: تمت.. لايبزج يخطف سوبوسلاي من ريال مدريد 55 دقيقة | أوروبا
فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح ساعة | أوروبا
قائمة ريال مدريد – عودة فالفيردي في الدربي أمام أتليتكو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 3 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا 4 خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك
قد ينال إعجابك