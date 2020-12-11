"لست متأكدا إذا حدثت مشكلة لـ سيرينو بسبب الأهلي.. صن داونز يحتاجه"

تحدث بينيت منجوني لاعب منتخب جنوب إفريقيا وصن داونز السابق عن جاستون سيرينو نجم الفريق الحالي وتصريحاته بخصوص رغبته في الانتقال لـ الأهلي.

سيرينو أعلن رغبته في الانتقال لـ الأهلي، وفقا للصحف الجنوب إفريقية، ولكن في النهاية الصفقة لم تتم، واللاعب يبقى في حسابات الأهلي، حسبما صرح سيد عبد الحفيظ في وقت سابق.

وقال بينيت منجوني: "لست متأكدا إذا كان هناك مشكلة حدثت بين سيرينو مع مسؤولي صن داونز خلف الكواليس بسبب تصريحاته برغبته في الانتقال لـ الأهلي".

وأردف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (Dispatch) اليومية الجنوب إفريقية: "لكن إذا كانت الأمور لم تصل للمشاكل، فيجب على مدرب صن داونز الجلوس مع سيرينو لكي تمضي الأمور للأمام".

وأضاف "لا أعتقد أن سيرينو لديه مشكلة من أجل العودة والظهور مع الفريق. صن داونز يحتاجه ويجب الوصول لطريق بينهما".

وتابع "سيرينو قطعة مهمة في هجوم ونظام صن داونز ولا يمكننا قول إننا لا نريده من جديد".

وفي الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع صنداونز خلال الساعات الأخيرة من فترة القيد الماضية إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)