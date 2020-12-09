عبد الحفيظ: سيرينو ضمن حسابات الأهلي.. وأمر قد يعني انسحابنا من الصفقة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صنداونز ضمن حسابات فريقه، ولكن مشاركته في دوري الأبطال ستعني صرف النظر عن التعاقد معه. وذلك في تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر".

وصرح عبد الحفيظ قائلا: "بالتأكيد سيرينو في حسابات المدير الفني موسيماني، لكن كل شيء وارد في المفاوضات، خاصة أن بيع اللاعب من عدمه حق أصيل لنادي صنداونز".

وواصل "نحن الآن في مرحلة التقاط الأنفاس، لا داعي للاستعجال خاصة بعد إغلاق باب القيد وعند فتحه مجددا سيكون لدينا 7 أماكن شاغرة، وعلينا اختيار العناصر الجديدة بعناية شديدة وتريث، بحيث تكون إضافة قوية فيما تبقى من ثلاثة أرباع الموسم الحالي وليس نصفه، لأن سنخوض مباراتين فقط إفريقيا و6 لقاءات محلية بالقائمة الأولية".

وأكمل "بالطبع إذا شارك سيرينو مع صنداونز في دور الـ32 لدوري الأبطال، لن نتعاقد معه، نبحث فقط عن عناصر تدعم الفريق في القائمة الإفريقية، وتكون الصفقات الشتوية قوية وفعالة".

وأكد سيرينو في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صندوانز في ظل استمرار تعاقده لخمس سنوات.

فيما شدد بيتسو موسيماني أن الأهلي كان معجبا بسيرينو قبل قدومه لتدريب الفريق وأكد أنه ليس خلف طلب اللاعب الرحيل عن الفريق.

وحاول الأهلي التوصل لاتفاق مع صنداونز خلال الساعات الأخيرة من فترة القيد الماضية إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

وبشأن إمكانية تجديد تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الذي ينتهي في يناير 2022، رد سيد عبد الحفيظ "بالطبع هناك اتجاه عام لتجديد وتمديد عقود اللاعبين خاصة أصحاب الأعمار الصغيرة".

وفي سياق متصل، واصل تصريحاته "بادجي خارج القائمة المحلية، وهناك اتفاق على إعارته، إلا أن تفاصيل هذا الملف بيد أمير توفيق مدير التعاقدات".

وانتقل عبد الحفيظ للإشادة بمهاجم الفريق مروان محسن قائلا "مروان يتسم بقوة الشخصية، من الوارد لأي لاعب كرة قدم أن يتعرض لفترات نقد، ويحتاج لمساندة، نثق في شخصية مروان، ونتحدث سويا في أمور عديدة".

وبشأن موقف إدارة الأهلي من خوض كأس مصر بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، أجاب سيد عبد الحفيظ "بالفعل حضرنا جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة للاتفاق على ملامح المسابقات في الموسم الجديد وفقا للمصلحة العامة".

وتابع "الموافقة على خوض الكأس بدون الدوليين من عدمه يبقى قرار إدارة النادي بعد التشاور مع لجنة التخطيط والمدير الفني، إذا كنت خارج النادي أو لا أتولى أي منصب لصرحت برأيي، ولكن حتى الآن لم نناقش الأمر مع موسيماني".

وأتم "الموسم الجديد سيكون أقوى وأصعب، رأينا ما حدث في المراحل النهائية في كأس مصر، بخلاف التدعيمات العديدة لأكثر من ناد مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وسموحة ودجلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021 يوم الأحد.