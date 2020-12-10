لقطات جديدة.. هل تعرض الحكم الرابع لإهانة عنصرية بدوره من لاعبي باشاكشهير؟

مر يومان منذ ليلة باريس العاصفة، ولم يتوقف الجدل المصاحب لما حدث حتى اللحظة.

مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء عرفت انسحاب اللاعبين من الملعب بعد توجيه الحكم الرابع إهانة عنصرية لـ بيير ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

لكن محطة Digi24 الرومانية عرضت لقطات جديدة من المباراة، يظهر فيها صوت أحد الأشخاص الذي يتحدث الإنجليزية بلكنة تركية وهو يقول: "في بلدي، الرومانيون هم الغجر".

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment. Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020

وتعد رومانيا هي رابع أكثر دولة في العالم تضم أفرادا من شعب الروما أو "الغجر" في التسمية الدارجة، وهو لفظ قد يحمل أغراضا عنصرية وفقا للسياق.

ماذا حدث

أزمة كبيرة عرفتها مباراة الجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاشكهير، بعد حوالي رُبع ساعة من انطلاق المواجهة.

الحكم الرابع أشار إلى حكم الساحة بطرد ويبو مساعد مدرب باشاشكشهير، ووصفه بـ "الزنجي"، مما أدى إلى انسحاب اللاعبين من أرضية الملعب.

ليقرر الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة في اليوم التالي مع تغيير طاقم التحكيم بالكامل، ويخرج باريس سان جيرمان منتصرا بخماسية.

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