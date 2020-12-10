كافاني: رفضت عروض من يوفنتوس وإنتر بسبب حبي لـ نابولي

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 14:44

كتب : FilGoal

كافاني - برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

كشف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب أوروجواي عن رفضه لعروض من يوفنتوس وإنتر في وقت سابق بسبب علاقته بنادي نابولي.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

نابولي

وسجل كافاني مع نابولي 104 هدفا في 138 مباراة خاضهم مع الفريق، بينما انتقل في أكتوبر الماضي إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وقال كافاني لصحيفة موندو نابولي: "أشكرهم فقط، سأكون دائما ممتنا لنادي نابولي".

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وتابع "لهذا السبب قلت لا للعديد من الأندية الإيطالية بما فيهم يوفنتوس الذي اتصل بي كثيرا، والإنتر أيضا".

وأضاف كافاني "لم أستطع أن أتخذ تلك الخطوة، إذا فكرت في نابولي أفكر في الفرح".

وأتم تصريحاته "أعلم أنني فعلت الكثير من أجلهم ومازالو يكرمونني بكل هذا".

وخاض كافاني 10 مباريات مع مانشستر يونايتد ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد في 378 دقيقة خاضهم.

نابولي يوفنتوس كافاني
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